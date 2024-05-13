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ما هي قصة اليوتيوبير الذي تسلل الى مقاعد مانشستر يونايتد؟

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ما هي قصة اليوتيوبير الذي تسلل الى مقاعد مانشستر يونايتد؟
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كرة القدم

2024-05-13 | 02:49
ما هي قصة اليوتيوبير الذي تسلل الى مقاعد مانشستر يونايتد؟

عاد اليوتيوبير المعروف الى عادته في اجتراح الغرائب

فعلها ليزواني مرة أخرى، حيث عاد اليوتيوبير المعروف الى عادته في اجتراح الغرائب، وهو الذي تصدّر عناوين الصحف، لنجاحه في التسلل إلى فريق عمل أوبنهايمر، خلال حفل توزيع جوائز BAFTA، وكرر الأمر بالتسلل الى داخل الحلقة الضيقة لنادي مانشستر يونايتد. 
وقع الحادث في نهاية الأسبوع الماضي، في هزيمة "الشياطين الحمر" القاسية بنتيجة (0-4) أمام كريستال بالاس، حيث دخل مرتدياً ملابس السفر الخاصة بمانشستر يونايتد، وبرفقة حقيبة أدوات زينة فاخرة.
وتمكن ليزواني من خداع رجال الأمن في ملعب سيلهرست بارك، وجلس على مقاعد البدلاء للفريق الضيف، وبينما كان ينتظر وصول اللاعبين، تمكن الأمن من اكتشافه وأخرجوه بطريقة ودية. 
في الحقيقة، أصبح ليزوين خبيراً، إذ أنها الحلقة الرابعة من مسلسله حيث تمكن من التسلل إلى حفل الكرة الذهبية وجوائز MOBO وجوائز بريت 2022.

ما هي قصة اليوتيوبير الذي تسلل الى مقاعد مانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

ليزواني

مانشستر يونايتد

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