أشرك شقيقه التؤأم بدلاً منه .. فضيحة تهزّ رومانيا

شهدت رومانيا واحدة من أغرب القصص في عالم كرة القدم، حيث اُتهم لاعب دينامو بوخارست، إدغار لو، بجعل شقيقه التوأم يلعب مكانه خلال عدد من المباريات.فقد زعمت وسائل الإعلام الرومانية أن اللاعب الذي انتقل إلى دينامو بوخارست في فترة الانتقالات الشتوية، قام لاحقاً بإرسال شقيقه التوأم إدلينو إلى الفريق بدلاً من اللعب بنفسه.وجاءت هذه الاتهامات بعد أن حصل اللاعب على القليل من وقت اللعب في الأسابيع الأخيرة، بسبب الأداء الضعيف، على الرغم من كونه لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في النادي.وتعرّض اللاعب لانتقادات عديدة، وخصوصاً لجهة ميله المزعوم للتواصل مع اللاعبين في الفريق الذين يتحدّثون البرتغالية فقط، ما عمّق الشكوك ضده، فطلبت إدارة النادي إجراء اختبار الحمض النووي، وإذا ما ثبت ذلك، يمكن أن يهبط دينامو بوخارست من الدوري بسبب عقوبة حذف النقاط.وبعد أن بدأ في برشلونة في العام 2012، ظهر "إي" لأول مرة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي في كانون الأول - ديسمبر 2014، كما لعب لليل ونانت وطرابزون سبور وفينورد وباشاك شهير، في حين قضى شقيقه معظم حياته المهنية في الدوريات البرتغالية الدنيا.