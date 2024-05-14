فيديو - جمهور أرسنال يُرعب ليلة مانشستر سيتي

يخوض مانشستر سيتي الليلة مباراته قبل الاخيرة في الدوري الانجليزي الممتاز

يخوض مانشستر سيتي الليلة مباراته قبل الاخيرة في الدوري الانجليزي الممتاز، وهي المؤجلة من الجزلة 34، حيث يحلّ ضيفاً على توتنهام، ويُمنّي النفس بالفوز لاستعادة الصدارة، قبل الجولة الاخيرة من الموسم التي تقام يوم الاحد المقبل.

ويتصدر ارسنال الدوري برصيد 86 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ويلعب مباراته الاخيرة يوم الاحد مع ايفرتون، فيما يتواجه السيتي بالتزامن مع وست هام.

ولأن سقوط السيتي سيبقي على الآمال العريضة لأرسنال في احراز اللقب بعد غياب، قام عدد من مشجعيه بإطلاق الالعاب النارية والمفرقعات ومارسوا كل انواع الازعاج قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو مانشستر سيتي في لندن، على أمل أن يؤدي ذلك للتأثير على أدائهم في اللقاء.