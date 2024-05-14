فيديو - حفل وداع حافل بالبكاء لنجم أتليتيك بلباو

سيرحل بنهاية الموسم بعد 15 موسماً قضاها مع النادي الباسكي

نظّم أتليتيك بيلباو حفل وداع للاعبه إيكر مونيايين الذي سيرحل بنهاية الموسم بعد 15 موسماً قضاها مع النادي الباسكي.

وحضر المشجعون واللاعبون والموظفون لتوديع اللاعب الذي قضى كامل مسيرته الاحترافيّة في النادي، وقد تأثّر مونيايين كثيراً وهو يودّع الجميع، ولم يستطع تمالك دموعه التي انهمرت خلال الحفل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى النادي في العام 2009، وشارك منذ ذلك الحين في 578 مباراة في جميع المسابقات، وسجّل 78 هدفاً، وحقّق بطولة كأس ملك إسبانيا في موسم 2023-2024 ولقب السوبر الإسباني موسم 2020-2021.