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فيديو - سقوط غوارديولاً ترند على وسائل التواصل

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فيديو - سقوط غوارديولاً ترند على وسائل التواصل
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كرة القدم

2024-05-15 | 00:19
فيديو - سقوط غوارديولاً ترند على وسائل التواصل

سقط أرضاً للتعبير عن ذهوله من الكرة الانفرادية للكوري الجنوبي سون

انتزع المدرب الاسباني بيب غوارديولا اهتمام المتابعين حين سقط أرضاً للتعبير عن ذهوله من الكرة الانفرادية للكوري الجنوبي سون التي صدّها حارس المرمى البديل، الالماني ستيفان اورتيغا.
ووقع غوارديولا أرضاً حين حصل خطأ دفاعي قاتل أدى الى انفراد سون، لكن اورتيغا أنقذ الموقف بإعجاز، ليعود السيتي ويسجل الهدف الثاني في الفوز الهام على المضيف توتنهام (2-0) في مباراة مؤجلة من الدوري الانجليزي الممتاز.
ويحتاج مانشستر سيتي الى الفوز على وست هام في المباراة الاخيرة يوم الاحد دون النظر الى نتيجة مباراة منافسه الوحيد على اللقب، ارسنال مع ايفرتون، اذ يتصدر "السماوي" البطولة برصيد 88 نقطة مقابل 86 "للمدفعجية".
 
 
 
فيديو - سقوط غوارديولاً ترند على وسائل التواصل

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

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