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فيديو - هكذا ستكون إضاءة كامب نو الجديد

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فيديو - هكذا ستكون إضاءة كامب نو الجديد
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كرة القدم

2024-05-15 | 00:27
فيديو - هكذا ستكون إضاءة كامب نو الجديد

مع بقاء بضعة أشهر فقط على عودة مشجعي برشلونة إلى ملعب كامب نو

مع بقاء بضعة أشهر فقط على عودة مشجعي برشلونة إلى ملعب كامب نو، أصبح التقدم في بناء الملعب الجديد مرئيا بشكل متزايد.
ليلة الثلاثاء، أبلغ حساب X» @plusbarca_ عن أهم تقدم، حيث بدأ العمال في اختبار الإضاءة الجديدة التي ستحيط بالملعب. 
وفي الفيديو، يمكن رؤية بعض اللوحات القوية جدا التي ستضيء جميع الحلقات الموجودة على السطح الخارجي، وتردد أن تاريخ الأحد، 15 كانون الاول - ديسمبر المقبل سيكون موعد العودة.
 
 

فيديو - هكذا ستكون إضاءة كامب نو الجديد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كامب نو

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