فيديو يرصد يورجن كلوب يتجوّل وحيداً في أنفيلد رود

شوهد يورجن كلوب وهو يتجوّل وحيداً في ملعب أنفيلد رود

شوهد يورجن كلوب وهو يتجوّل وحيداً في ملعب أنفيلد رود، بينما يستعد لمباراته الأخيرة كمدرب لليفربول، إذ من المتوقع أن تنتهي فترة الألماني التي استمرت تسع سنوات على رأس الجهاز الفني "للريدز" بعد مواجهة وولفرهامبتون عصر الأحد في الجولة الأخيره من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأصبح كلوب أحد أعظم مدربي للنادي، حيث فاز بكل ما يمكن الفوز به، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2019، كما أنهى جفاف اللقب الذي دام 30 عاماً بعدها بموسم.

ومن المتوقع أن تكون المشاعر عالية في نهاية هذا الأسبوع، وقد سرقت الصور والفيديو التي تسربت على وسائل التواصل الاجتماعي قلوب مشجعي ليفربول، إذ تم رصد المدرب وهو يقف في دائرة الوسط وفي المدرجات بمفرده، وكأنه يصور فيديو وداع قبل مباراته الأخيرة.

وحصدت الصور ومقاطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من مشجعي "الريدز" الذين علّقوا قائلين أنّهم "محطّمو القلوب" بسبب قرار المدرّب الألماني بالرحيل عن ناديهم.