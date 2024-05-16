هاتف إيدرسون شاهدٌ على تهديدات ورسائل مشجعي أرسنال

رقم هاتفه تم تسريبه قبل فوز مانشستر سيتي على توتنهام

كشف حارس المرمى البرازيلي إيدرسون، أن رقم هاتفه تم تسريبه قبل فوز مانشستر سيتي على توتنهام، حيث هاجمه مشجعو أرسنال من خلال الرسائل النصية.

واتخذ رجال المدرب الاسباني بيب جوارديولا خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الرابع توالياً بفوزهم (2-0) على مُضيفهم توتنهام.

وكان قد تم استبدال حارس المرمى إيدرسون في الشوط الثاني، بعد وقت قصير من اصطدام قاسٍ مع كريستيان روميرو، وكان غاضباً من جوارديولا ويركل الأرض، قبل أن يُرى وهو يبكي على مقاعد البدلاء.

واتضح لاحقاً أن حارس المرمى اضطر الى التعامل مع تسريب رقم هاتفه في الفترة التي سبقت المباراة، إذ شارك إيدرسون لقطة شاشة لرسائل من مشجعي أرسنال، وقال "تم تسريب رقمي، وتلقيت بعض الرسائل المضحكة".

وتنوعت الرسائل بين تشجيع أرسنال ببساطة وبين مهاجمة الحارس بتعابير مسيئة بسبب المنافسة المشتعلة بين الناديين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيجعل فوز مان سيتي على أرضه على وست هام يوم الأحد منه أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري، وسيعني أنه حرم أرسنال الذي يواجه ايفرتون من لقب طال انتظاره بعد أن تصدر النادي اللندني لفترة طويلة من الموسم.