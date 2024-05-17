فيديو - الكشف عن الإصابة القاسية في الرأس لإيدرسون

تبقى جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز

تبقى جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنافسة محتدمة بين مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب، ويتقدم الأخير بنقطتين في المركز الأوّل، بفضل فوزه في المباراة المؤجلة على توتنهام في عقر داره.

وتبيّن أنّ حارس المرمى البرازيلي إيدرسون سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويستهام يونايتد يوم الأحد، وعن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم 25 ايار - مايو.

ويعود السبب الى اصابته بكسر في محجر العين، وتم الكشف عن هذه الأخبار مع ظهور مقطع فيديو يُظهر تعرّض حارس المرمى لإصابة في الرأس في المباراة الأخيرة ضد توتنهام، والتي تم تبديله فيها في الدقيقة 69.