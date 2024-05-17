الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - الكشف عن الإصابة القاسية في الرأس لإيدرسون

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - الكشف عن الإصابة القاسية في الرأس لإيدرسون
A-
A+

كرة القدم

2024-05-17 | 02:18
فيديو - الكشف عن الإصابة القاسية في الرأس لإيدرسون

تبقى جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز

تبقى جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنافسة محتدمة بين مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب، ويتقدم الأخير بنقطتين في المركز الأوّل، بفضل فوزه في المباراة المؤجلة على توتنهام في عقر داره.
وتبيّن أنّ حارس المرمى البرازيلي إيدرسون سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويستهام يونايتد يوم الأحد، وعن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم 25 ايار - مايو.
ويعود السبب الى اصابته بكسر في محجر العين، وتم الكشف عن هذه الأخبار مع ظهور مقطع فيديو يُظهر تعرّض حارس المرمى لإصابة في الرأس في المباراة الأخيرة ضد توتنهام، والتي تم تبديله فيها في الدقيقة 69.
 
 
 
 
 
فيديو - الكشف عن الإصابة القاسية في الرأس لإيدرسون

رياضة

كرة القدم

إيدرسون

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!
أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

أحد أعرق الأندية البلجيكية يُعلن إفلاسه
02:23

أحد أعرق الأندية البلجيكية يُعلن إفلاسه

شهدت كرة القدم البلجيكية أجواء مؤسفة

02:23

أحد أعرق الأندية البلجيكية يُعلن إفلاسه

شهدت كرة القدم البلجيكية أجواء مؤسفة

فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي
02:22

فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي

تمسك بيلينجهام بمصداقيته وجاذبيته بأداء لائق في الإعلان الجديد

02:22

فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي

تمسك بيلينجهام بمصداقيته وجاذبيته بأداء لائق في الإعلان الجديد

هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!
02:21

هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!

سجّل المهاجم الإنجليزي لنادي بايرن ميونيخ 36 هدفاً

02:21

هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!

سجّل المهاجم الإنجليزي لنادي بايرن ميونيخ 36 هدفاً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024