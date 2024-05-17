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فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي

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فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي
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كرة القدم

2024-05-17 | 02:22
فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي

تمسك بيلينجهام بمصداقيته وجاذبيته بأداء لائق في الإعلان الجديد

ربما يكون لاعب كرة القدم جود بيلينجهام أفضل أمل لإنجلترا في تقديم أداء لائق في بطولة اليورو هذا الصيف، فضلًا عن كونه أساسياً لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة بروسيا دورتموند.
لذا فقد أبلت شركة "لوكوزاد" حسنا في التعاقد معه، في شراكة متعددة السنوات ليكون حاضراً في حملاتها الإعلانية.
وتمسك بيلينجهام بمصداقيته وجاذبيته بأداء لائق في الإعلان الجديد لمشروب الطاقة بعنوان "Football x Renovators"، والذي تمّ إطلاقه استعداداً لصيف الرياضة في بريطانيا، والذي يُظهر كيف تساعد لوكوزاد الناس على الارتقاء إلى مستوى التحدي والتحرك بأقصى طاقة في اللحظات المهمة.
وتتمتع الشركة بتاريخ حافل من العمل مع رموز كرة القدم البريطانية، مع شراكة طويلة الأمد مع اتحاد كرة القدم - فرق الرجال والسيدات - وتعاون سابق مع جون بارنز وستيفن جيرارد.  
وبصفته الوجه المستقبلي لكرة القدم الإنجليزية، ومع سجلات رائعة، يجسد جود بيلينجهام بشكل مثالي وجه العلامة التجارية الحاشدة لـ"جلب الطاقة"، وتعزز هذه الشراكة الأخيرة ارتباط الشركة بكرة القدم على وجه الخصوص، وتركيزها على رعاية مواهب الجيل التالي.
وفي الإعلان، تظهر مجموعة من الأصدقاء المستعدين للتجول في ملعبهم المحلي، ليجدوا مجموعة من المتطوعين يقومون بتركيب لوحة جدارية فنية، فتخوض المجموعتان مباراة عالية المهارات، تظهر قدراتهما وشغفهما على أرض الملعب، بقيادة لوكوزادي.
 
فيديو - جود بيلينجهام نجم علامة تجارية وإعلان ترويجي

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

ريال مدريد

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