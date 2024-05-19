فيديو - جمهور الترجّي يبتكر تيفو رائع "صُنع في غزّة"

خلال ذهاب الدور النهائي من دوري ابطال افريقيا

خلال ذهاب الدور النهائي من دوري ابطال افريقيا، والذي انتهى الى التعادل السلبي بين الترجي التونسي وضيفه الاهلي المصري، على الملعب الاولمبي حمّادي العقربي، كان جمهور الفريق المُضيف نجم السهرة بلا منازع.

فقد ابتكر جمهور نادي الترجي، تيفو رائع حمل عنوان "صنع في غزّة"، وتضمن عبارة "كن الى الجانب الصحيح من القصة، واستعرض صوراً رائعة لقصص من الحرب على فلسطين المحتلة، في موقف متكرر من الجماهير التونسية لقي تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل.

وتقام مباراة الاياب بين الاهلي المصري والترجي التونسي في ستاد القاهرة يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر الجاري.