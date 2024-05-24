فيديو - رفض التقاط صورة داعمة للمثليين

قبيل انطلاق لقاء ليل وضيفه نيس مساء الأحد

قبيل انطلاق لقاء ليل وضيفه نيس مساء الأحد في الجولة 34 الأخيرة للدوري الفرنسي، رفض اللاعب الجزائري نبيل بن طالب التقاط صورة جماعية، بسبب وجود لافتة خلف الفريقين لمكافحة رهاب المثلية.

وأظهر فيديو على وسائل التواصل انسحاب بن طالب، بسبب اللافتة التي تروج للشواذ في سياق حملة محلية، حيث ادّعى انه يربط حذائه.

واتهمت مجموعة "Rouge Direct" الداعمة لحقوق المثلية في فرنسا، اللاعب الجزائري والمصري مصطفى محمد وآخرين بالانحياز والسلوك العدواني ووصفته بـ"الجبان"، الذي اختبأ خلف رفاقه، رافضا التقاط صورة للحملة.