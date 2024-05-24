معركة بين العُمّال في ملعب كامب نو

انشترت قصة ملفتة تحيط بعملية التجديد الجارية لملعب كامب نو

انشترت قصة ملفتة، تحيط بعملية التجديد الجارية لملعب كامب نو في برشلونة، إذ اندلعت معركة بين العمال الذين يعملون في المشروع أمام أبواب مدخل الملعب.

وزُعم أن مجموعتين من العمال واجهتا بعضهما البعض، حيث اندلعت معركة بينهما، وأصيب اثنان من المتورطين بجروح، ونقل أحدهما في وقت لاحق إلى مركز صحي لتلقي العلاج، وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص.

وأكدت مصادر برشلونة الحادث وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث مرة أخرى.



