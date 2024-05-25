مباراة الثأر الليلة بين أولمبيك ليون وبرشلونة

اولمبيك ليون الفرنسي هو الأكثر تفوقاً على الساحة الاوروبية

على مدى سنوات، كان اولمبيك ليون الفرنسي هو الأكثر تفوقاً على الساحة الاوروبية دون أن يواجه منافسة تُذكر في عالم كرة القدم للسيدات، ما أتاح له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثماني مرات في رقم قياسي.

ولكن برشلونة الاسباني دخل على الخط في السنوات الماضية، فاكتسح الساحة المحلية تماماً، وانقض على الاوروبية، محرزاً اللقب مرتين من أصل أربعة.

وتبدو الفرصة مؤاتية الآن لليون لتعزيز رقمه القياسي، ولبرشلونة لاضافة لقب ثالث والاحتفاظ بالكأس، وتدوين ثلاثية جديدة، بعد لقبيّ الدوري وكأس الملكة، حين يتواجه الفريقان على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الاسبانية الليلة، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وخلال الفترة من 2018 و2022، التقى الفريقان خمس مرات، صبّت جميعها لصالح الفريق الفرنسي، الذي فاز توالياً (2-1) و(1-0) في العام 2018 و(4-1) في نهائي العام 2019 و(3-2) في العام 2021 و(3-1) في نهائي العام 2023.



