فيديو - أرقام بالجملة لسيدات برشلونة بعد اللقب الأوروبي

احتفظ برشلونة بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات

احتفظ برشلونة بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات بفضل هدفيّ آيتانا بونماتي وأليكسيا بوتيلاس، وفشلت سونيا بومباستور، المتوقع أن تحل محل إيما هايز كمدربة لتشيلسي، في تحقيق اللقب قبل توديع ليون، بطل أوروبا ثماني مرات.

وتعرض النادي الفرنسي للهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد أن فاز على برشلونة سابقاً أربع مرات في اربع مواجهات، بينها مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، ليحقق الفريق الكاتالوني أي اللقب الاوروبي ودوري الدرجة الأولى وكأس الملكة وكأس السوبر الإسباني.

وحققت سيدات البارشا موسماً أكثر من رائع، لعبن خلاله 46 مباراة وحققن 43 فوزاً وتعادلين، مقابل خسارة واحدة جاءت أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال قبل ان يعدن يالنتيجة في الإياب، كما وسجلن خلال الموسم 204 أهداف في حين استقبلت شباكهنّ 18 هدفاً فقط.

وبعد المباراة احتفلت اللاعبات وعائلاتهنّ بهذا الإنجاز في الملعب، أما الجماهير الكتالونية فقد تجمّعت في ساحات برشلونة لمتابعة مجريات المباراة واحتفلت بعد إطلاق صافرة النهاية.