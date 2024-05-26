فيديو - علم فلسطين يُزيّن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

رُفع العلم الفلسطيني على أرضية الملعب

انتهت مساء أمس السبت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو الإسبانية، الى فوز برشلونة على ليون بنتيجة (2-0)، لتحتفظ الكاتالانيات باللقب للسنة الثانية توالياً، والمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.

وقبل انطلاق المباراة، رُفع العلم الفلسطيني على أرضية الملعب، وكُتب عليه "أوقفوا الإبادة"، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء إسبانيا أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين، وفي ظل دعوات إسبانيا المتكررة لوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ومطالبتها الكيان بوقف عملياته العدائية.