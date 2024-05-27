فيديو - احتفالات جنونية لباير ليفركوزن بموسم استثنائي

كان موسم 2023-2024 استثنائياً لباير ليفركوزن

كان موسم 2023-2024 استثنائياً لباير ليفركوزن، إذ فاز النادي الألماني بلقب الدوري المحلي لأول مرة في تاريخه ومن دون أي هزيمة، كما فاز بكأس ألمانيا للمرة الثانية بعد 1993، ولم يخسر إلا مباراة واحدة طوال الموسم، ولكنّها كلّفته لقب بطولة الدوري الأوروبي لحساب أتالانتا الإيطالي.

وعاد ليفركوزن بالأمس إلى ملعبه، واحتفل بموسمه التاريخي مع جماهيره التي ملأت المدرّجات، وأمام الألاف المتجمهرين، الذين كانوا يرددون الهتافات والأغاني، خرج المدرب الاسباني تشابي ألونسو برفقة لاعبيه لتحيّة الجماهير وتقديم الكأسين لهم.