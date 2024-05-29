قدمت للاعبي أستون فيلا عرضاً اباحيا بعد موسم ناجح

زعمت عارضة أزياء تُلقّب بـ"المعجبة الأكثر إثارة لفريق أستون فيلا"، أنها تلقت رسالة مباشرة من أحد أبطالها، بعد أن عرضت عليهم جائزة "إباحية".وجاء ذلك بعد الموسم الجيّد الذي قدمه الفريق، حيث احتل رجال المدرّب أوناي إيمري المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعني أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ العام 1983.ووعدت أليكسيا جريس، بإرسال صورها "عارية ومجانية" للاعبين بسبب إنجازاتهم على أرض الملعب، وقالت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، والتي تكسب المال من عملها كعارضة أزياء، في مقطع فيديو “في الواقع لا أستطيع أن أصدق أننا احتلينا المركز الرابع، هذا جنون وأنا لم أتوقع ذلك، إيمري عبقري تماماً".واضافت "لا نملك احتياطياً على مقاعد البدلاء مثل مانشستر سيتي وليفربول، ومع ذلك قدم لاعبونا أداءً رائعاً للغاية، خاصة مع الإصابات التي نتعرض لها".وختمت "أعلم أنني قلت إذا حصلنا على المركز الأول، فسوف أقوم بنشر صوري عارية على منصة إكس، لم نأت في المركز الأول، ولكن بما أننا قمنا بعمل جيد، أود أن أقول لأي لاعب في أستون فيلا أن يرسل لي رسالة وسوف يحصل على صوري عارية مجاناً .. أحبكم يا رفاق … وإيمري”.وكشفت عاشقة النادي لصحيفة دايلي ستار أنّ أحد لاعبي الفريق أعلن عن اهتمامه، وقالت“في الواقع، لقد كنت على اتصال مع أحد اللاعبين، ولقد احتفظنا بالأمر بيننا، أنا لا أشارك الأسماء".وعلى الرغم من نجاح ناديها، قالت إن هبوط منافسهم اللدود برمنغهام سيتي إلى دوري الدرجة الأولى ربما كان أحلى انتصار على الإطلاق.