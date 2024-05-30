فيديو - المقالب بين لودي ونيمار تثقب اطارات السيارة

يتمتع نيمار بعلاقة رائعة مع زملائه في الفريق

لا يشارك نيمار في مباريات الهلال، لكنه يتمتع بعلاقة رائعة مع زملائه في الفريق، والدليل أنهم يُعدّون المقالب بحق النجم البرازيلي.

جديد المقالب قيام زميله في الفريق، رينان لودي، بربط أربطة حذاء نيمار ببعضهما البعض في غرفة تبديل الملابس، واستمتاعه بالمقلب.

وسرعان ما ردّ نيمار، بل ونشر انتقامه على إنستغرام، إذ قام بطعن عجلات سيارة زميله انتقاماً، بدا قاسياً جداً، ثم وضع علامة على لودي على حسابه في إنستغرام ليرى رد فعله، فكتب المدافع البرازيلي "الموسم المقبل طويل، أنتظر بفارغ الصبر سيارة الرولز رويس الخاصة بك".

وينوي المدافع أن يفعل الشيء نفسه مع إحدى سيارات نيمار الفاخرة مثل الرولز رويس التي يمتلكها في المملكة العربية السعودية.