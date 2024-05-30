"سبيد" يتسبب بالمشاكل بين ادارة مانشستر يونايتد والموظفين

كان موظفو مانشستر يونايتد غاضبين ومحبطين من ظهور اليوتيوبر IShowSpeed في احتفالات ما بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اثر الفوز على مانشستر سيتي.وكان سبيد، واسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز جونيور، ضيفاً على أليخاندرو جارناتشو في الحفل في فندق ماريوت في مايفير.لكنّ تقارير صحفيّة قالت أنّ حضوره أثار غضب العديد من العاملين في النادي الذين شعروا بالحزن لوجود اليوتيوبر واحتفاله مع لاعبي يونايتد، بينما لم يتمكنوا من الاحتفال بالانتصار في ويمبلي حيث لم تتمّ دعوتهم.وكان يونايتد يقيم في السابق حفلات للموظفين بعد نهائيات الكأس، لكن هذا كان من بين الأمور التي ألغاها السير جيم راتكليف ومجموعة INEOS الخاصة به كجزء من حملة خفض التكاليف.وليس من الواضح كيف حصل سبيد على تذكرة للنهائي، إذ تمّ بيع البطاقات في ويمبلي حصريّاً لجملة التذاكر الموسمية الذين اشتروا بطاقات لخمس مباريات على الأقل في مسابقة الكأس الموسم الماضي، وهو لم يفعل ذلك.ومن المفهوم أن اليوتيوبر الأميركي الذي لديه أكثر من 20 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، حصل على تذاكر للمباريات في أولد ترافورد من خلال الشركاء والرعاة، وقد دخل في جدال ساخن مع مشجع لليونايتد داخل ويمبلي، وتعرض للإساءة من قبل مشجعي السيتي بعد مغادرته الملعب.في المقابل، كان العديد من موظفي يونايتد غير راضين عن إلغاء النادي لامتيازاتهم التقليدية لنهائي الكأس، والتي تضمنت تذكرة مجانية وسفر ووجبات وحفلة بعد المباراة، وقد عُرض عليهم تذكرة واحدة فقط لكل منهم وطُلب منهم دفع 20 جنيها إسترلينياً، من دون طعام مجاني.