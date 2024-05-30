الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

"سبيد" يتسبب بالمشاكل بين ادارة مانشستر يونايتد والموظفين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سبيد&quot; يتسبب بالمشاكل بين ادارة مانشستر يونايتد والموظفين
A-
A+

كرة القدم

2024-05-30 | 00:29
"سبيد" يتسبب بالمشاكل بين ادارة مانشستر يونايتد والموظفين

كان موظفو مانشستر يونايتد غاضبين من ظهور اليوتيوبر

كان موظفو مانشستر يونايتد غاضبين ومحبطين من ظهور اليوتيوبر IShowSpeed في احتفالات ما بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اثر الفوز على مانشستر سيتي.
وكان سبيد، واسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز جونيور، ضيفاً على أليخاندرو جارناتشو في الحفل في فندق ماريوت في مايفير.
لكنّ تقارير صحفيّة قالت أنّ حضوره أثار غضب العديد من العاملين في النادي الذين شعروا بالحزن لوجود اليوتيوبر واحتفاله مع لاعبي يونايتد، بينما لم يتمكنوا من الاحتفال بالانتصار في ويمبلي حيث لم تتمّ دعوتهم.
وكان يونايتد يقيم في السابق حفلات للموظفين بعد نهائيات الكأس، لكن هذا كان من بين الأمور التي ألغاها السير جيم راتكليف ومجموعة INEOS الخاصة به كجزء من حملة خفض التكاليف.
وليس من الواضح كيف حصل سبيد على تذكرة للنهائي، إذ تمّ بيع البطاقات في ويمبلي حصريّاً لجملة التذاكر الموسمية الذين اشتروا بطاقات لخمس مباريات على الأقل في مسابقة الكأس الموسم الماضي، وهو لم يفعل ذلك.
ومن المفهوم أن اليوتيوبر الأميركي الذي لديه أكثر من 20 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، حصل على تذاكر للمباريات في أولد ترافورد من خلال الشركاء والرعاة، وقد دخل في جدال ساخن مع مشجع لليونايتد داخل ويمبلي، وتعرض للإساءة من قبل مشجعي السيتي بعد مغادرته الملعب.
في المقابل، كان العديد من موظفي يونايتد غير راضين عن إلغاء النادي لامتيازاتهم التقليدية لنهائي الكأس، والتي تضمنت تذكرة مجانية وسفر ووجبات وحفلة بعد المباراة، وقد عُرض عليهم تذكرة واحدة فقط لكل منهم وطُلب منهم دفع 20 جنيها إسترلينياً، من دون طعام مجاني.
 
"سبيد" يتسبب بالمشاكل بين ادارة مانشستر يونايتد والموظفين

رياضة

كرة القدم

IShowSpeed

كأس الاتحاد الإنجليزي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لحظة لقاء بعد ١٢ عاماً ولحظة وداع
فيديو - المقالب بين لودي ونيمار تثقب اطارات السيارة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - وجود ميسي لم يشفع .. سقوط كبير لانتر ميامي
01:14

فيديو - وجود ميسي لم يشفع .. سقوط كبير لانتر ميامي

سقط انتر ميامي سقوطاً كبيراً أمام ضيفه اتلانتا يونايتد

01:14

فيديو - وجود ميسي لم يشفع .. سقوط كبير لانتر ميامي

سقط انتر ميامي سقوطاً كبيراً أمام ضيفه اتلانتا يونايتد

فيديو - لقب يوناني بقدم مغربية واحتفالات مجنونة
01:13

فيديو - لقب يوناني بقدم مغربية واحتفالات مجنونة

سجل النجم المغربي أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد

01:13

فيديو - لقب يوناني بقدم مغربية واحتفالات مجنونة

سجل النجم المغربي أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد

فيديو - لحظة لقاء بعد ١٢ عاماً ولحظة وداع
00:35

فيديو - لحظة لقاء بعد ١٢ عاماً ولحظة وداع

المشجع احتفل معه بهدفه في مرمى فاسكو دي غاما قبل 12 سنة

00:35

فيديو - لحظة لقاء بعد ١٢ عاماً ولحظة وداع

المشجع احتفل معه بهدفه في مرمى فاسكو دي غاما قبل 12 سنة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024