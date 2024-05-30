فيديو - لحظة لقاء بعد ١٢ عاماً ولحظة وداع

المشجع احتفل معه بهدفه في مرمى فاسكو دي غاما قبل 12 سنة

التقى اللاعب باولينيو بالمشجع الذي احتفل معه بهدفه الشهير في مرمى فاسكو دي غاما بعد 12 سنة كاملة على الحادثة.

وفي التفاصيل أنّه يوم 23 أيار - مايو 2012، تواجه ناديا كورينثيانز وفاسكو دي غاما، وكان التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 88، حين تلقى باولينيو كرة من ركلة زاوية فأسكنها برأسه شباك المنافس، وتوجّه نحو المدرّجات للاحتفال مع الجماهير وعانق أحد المشجعين.

وبعد 12 عاماً على الهدف، وبعد أن قرر اللاعب مغادرة ناديه، التقى مجدّداً بالمشجع وحصل عناق حار بينهما، قبل أن يلتقط باولينيو صوراً مع بعض المشجعين الآخرين ويقدّم تحية للجماهير.