فيديو - لقب يوناني بقدم مغربية واحتفالات مجنونة

سجل النجم المغربي أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد

سجل النجم المغربي أيوب الكعبي، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 116 من عمر الشوط الإضافي الثاني والمباراة، ليفوز أولمبياكوس اليوناني على فيورنتينا الايطالي، ويصبح ثالث بطل لمسابقة دوري المؤتمرات الاوروبي، بعد روما الايطالي ووست هام يونايتد الانجليزي.

وكان فينتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفيورنتينا، قال مازحاً قبل المباراة إنهم سيصطحبون معهم إلى العاصمة اليونانية آثينا "سلاسل وأقفال" لإيقاف النجم الدولي المغربي، هداف بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي احتفل بلقبها جمهور أولمبياكوس بجنون في شوارع أثينا.