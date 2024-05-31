فيديو - أنخيل دي ماريا يتعرّض الى تهديد جديد بالقتل !!

وجد أنخيل دي ماريا نفسه مرة أخرى في مرمى الخطر

وجد أنخيل دي ماريا نفسه مرة أخرى في مرمى الخطر، إذ كشفت تقارير صحفية، أن نجم بنفيكا تلقى تهديداً ثانياً بالقتل، في موطنه الأرجنتين، حيث صُنّفت حياته بأنها في خطر.

وجاء ذلك، بعد أن فتح مسلحون النار على محطة خدمة تحمل اسم "لامدريد وأورونيو" في الجزء الجنوبي من مدينته روزاريو، وترك الجناة رسالة فيها "نحن في انتظارك يا دي ماريا".

ولكن لماذا يتلقى دي ماريا هذه التهديدات بالقتل؟.

قبل أشهر، أعرب المهاجم عن رغبته في إنهاء مسيرته في نادي طفولته، روزاريو سنترال، لكن عصابة مخدّرات في المدينة حذّرته برسالة تهديد جاء فيها "أخبر ابنك أنخيل ألا يعود إلى روزاريو لأننا سنقتل أحد أفراد العائلة، حتى بولارو لن ينقذك"، في إشارة إلى الحاكم الإقليمي للمدينة، ماكسيميليانو بولارو.

وأضافت في تهديدها الذي حصل في شهر آذار - مارس الماضي أثناء وجود اللاعب في الولايات المتحدة للمشاركة في مباراة الأرجنتين الودية ضد كوستاريكا "نحن لا نترك الملاحظات الورقية، نترك الرصاص والقتلى وراءنا".