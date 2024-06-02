رباعي ريال مدريد .. ختم دوري أبطال أوروبا

صورة رائعة تجمع رباعي ريال مدريد المُبهر

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة رائعة تجمع رباعي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس والاسبانيين داني كارفاخال وناتشو فرنانديز، باعتبارهم الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات.

ونال مودريتش، البالغ 38 عاماً، 26 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (5) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (4) وكأس العالم للأندية (5).

ونال ناتشو البالغ 34 عاماً، 24 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (5) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (2) وكأس العالم للأندية (5).

ونال كروس، البالغ 34 عاماً، 21 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (1) وكأس السوبر الاسباني (4) وكأس السوبر الاوروبي (2) وكأس العالم للأندية (5) ودوري أبطال أوروبا (5) ولقب أوروبي إضافي مع بايرن ميونيخ الالماني.

أما داني كارفاخال، البالغ 32 عاماً، فحصد 25 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (4) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (4) وكأس العالم للأندية (5).



