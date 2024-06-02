الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

رباعي ريال مدريد .. ختم دوري أبطال أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رباعي ريال مدريد .. ختم دوري أبطال أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2024-06-02 | 06:20
رباعي ريال مدريد .. ختم دوري أبطال أوروبا

صورة رائعة تجمع رباعي ريال مدريد المُبهر

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة رائعة تجمع رباعي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس والاسبانيين داني كارفاخال وناتشو فرنانديز، باعتبارهم الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات.
ونال مودريتش، البالغ 38 عاماً، 26 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (5) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (4) وكأس العالم للأندية (5).
ونال ناتشو البالغ 34 عاماً، 24 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (5) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (2) وكأس العالم للأندية (5).
ونال كروس، البالغ 34 عاماً، 21 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (1) وكأس السوبر الاسباني (4) وكأس السوبر الاوروبي (2) وكأس العالم للأندية (5) ودوري أبطال أوروبا (5) ولقب أوروبي إضافي مع بايرن ميونيخ الالماني. 
أما داني كارفاخال، البالغ 32 عاماً، فحصد 25 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (4) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (4) وكأس العالم للأندية (5).

رباعي ريال مدريد .. ختم دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

لوكا مودريتش

توني كروس

داني كارفاخال

ناتشو فرنانديز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

اقرأ ايضا في كرة القدم

ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام
05:46

ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

اتفق مع ناديه ريال مدريد على الاستمرار لموسم اضافي

05:46

ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

اتفق مع ناديه ريال مدريد على الاستمرار لموسم اضافي

زيدان ضحية خطأ الأزرار في سترته
04:49

زيدان ضحية خطأ الأزرار في سترته

أسطورة ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع "لوس بلانكوس"

04:49

زيدان ضحية خطأ الأزرار في سترته

أسطورة ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع "لوس بلانكوس"

فيديو - سجّل من منتصف الملعب ثم أكمل الهاتريك
04:33

فيديو - سجّل من منتصف الملعب ثم أكمل الهاتريك

سجّل تشيكو هدفاً من خط منتصف الملعب

04:33

فيديو - سجّل من منتصف الملعب ثم أكمل الهاتريك

سجّل تشيكو هدفاً من خط منتصف الملعب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024