فيديو - استقبال تاريخي لمورينيو في اسطنبول

احتشد الآلاف من المشجعين في ملعب سوكرو ساراكوغلو في اسطنبول

احتشد الآلاف من المشجعين في ملعب سوكرو ساراكوغلو في اسطنبول لمشاهدة جوزيه مورينيو يوقع عقده ليصبح المدير الفني الجديد لنادي فنربهشة.

وكان مورينيو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الايطالي، عاطلًا عن العمل منذ إقالته من قبل روما الايطالي في كانون الثاني - يناير الفائت.

ووقع المدرب البرتغالي عقداً لمدة عامين، وأمام الألاف من المشجعين الذين تجمهوا لتحيته، عبّر مورينيو عن سعادته للعمل في تركيا، وقال أنّه يشعر بمحبّة الجماهير له حتى قبل تحقيق الألقاب، وهم أمر يضع عليه الكثير من المسؤولية، كما قال للمشجعين أنّ "هذا القميص هو جلدي".

مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام السابق خلال مسيرته التاريخية، سيحل محل إسماعيل كارتال، الذي غادر النادي يوم الجمعة، وأشرف على هزيمة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع غلطة سراي من الفوز باللقب بفارق ثلاث نقاط.



