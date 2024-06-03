الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - استقبال تاريخي لمورينيو في اسطنبول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - استقبال تاريخي لمورينيو في اسطنبول
A-
A+

كرة القدم

2024-06-02 | 23:29
فيديو - استقبال تاريخي لمورينيو في اسطنبول

احتشد الآلاف من المشجعين في ملعب سوكرو ساراكوغلو في اسطنبول

احتشد الآلاف من المشجعين في ملعب سوكرو ساراكوغلو في اسطنبول لمشاهدة جوزيه مورينيو يوقع عقده ليصبح المدير الفني الجديد لنادي فنربهشة.
وكان مورينيو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الايطالي، عاطلًا عن العمل منذ إقالته من قبل روما الايطالي في كانون الثاني - يناير الفائت.
ووقع المدرب البرتغالي عقداً لمدة عامين، وأمام الألاف من المشجعين الذين تجمهوا لتحيته، عبّر مورينيو عن سعادته للعمل في تركيا، وقال أنّه يشعر بمحبّة الجماهير له حتى قبل تحقيق الألقاب، وهم أمر يضع عليه الكثير من المسؤولية، كما قال للمشجعين أنّ "هذا القميص هو جلدي".
مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام السابق خلال مسيرته التاريخية، سيحل محل إسماعيل كارتال، الذي غادر النادي يوم الجمعة، وأشرف على هزيمة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع غلطة سراي من الفوز باللقب بفارق ثلاث نقاط.

 
 
فيديو - استقبال تاريخي لمورينيو في اسطنبول

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

فنربهشة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - والد داني كارفاخال يقود المواكبة الأمنية لأبطال أوروبا
فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - صحفي يقدّم تذكرة نهائي الأبطال لمشجّع ويرفضها فما القصة؟
23:33

فيديو - صحفي يقدّم تذكرة نهائي الأبطال لمشجّع ويرفضها فما القصة؟

رفض مشجع بروسيا دورتموند فرصة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

23:33

فيديو - صحفي يقدّم تذكرة نهائي الأبطال لمشجّع ويرفضها فما القصة؟

رفض مشجع بروسيا دورتموند فرصة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

فيديو - والد داني كارفاخال يقود المواكبة الأمنية لأبطال أوروبا
23:31

فيديو - والد داني كارفاخال يقود المواكبة الأمنية لأبطال أوروبا

اصطف الآلاف من مشجعي ريال مدريد في شوارع العاصمة الإسبانية

23:31

فيديو - والد داني كارفاخال يقود المواكبة الأمنية لأبطال أوروبا

اصطف الآلاف من مشجعي ريال مدريد في شوارع العاصمة الإسبانية

فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي
22:25

فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

حقق ريال مدريد لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا

22:25

فيديو - احتفالات حتى الصباح في مدريد بالتاج الاوروبي

حقق ريال مدريد لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024