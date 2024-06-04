ماذا يُخبيء الداهية فلورنتينو بيريث بعد من مفاجآت؟

كرة القدم العالمية ستعيش الآن حقبة ريال مدريد بقيادة الداهية فلورنتينو بيريث

مما لا شك فيه، أن كرة القدم العالمية التي عاشت لسنوات طويلة من حقبة برشلونة مع ميسي وإينييستا وتشافي وسواريز ورفاقهم، ستعيش الآن حقبة ريال مدريد بقيادة الداهية فلورنتينو بيريث، رئيس النادي الملكي.

فمع ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، البالغ 25 عاماً، يكون بيريث قد حقق حلم المدريديين بفريق قد لا يُقهر بسهولة، وعماده مجموعة من اللاعبين ذوي الأعمار الصغيرة:

البرازيلي إندريك (17)، التركي أردا جولر (19)، الانجليزي جود بيلينغهام (20)، الفرنسي إدواردو كامافينغا (21)، البراويلي فينيسيوس جونيور (23)، البرازيلي رودريجو (23)، الفرنسي أوليان تشاوميني (24)، المغربي إبراهيم دياز (24)، الأوروجوياني فيدي فالفيردي (25)، الأوكراني أنديره لونين (25)، وأكبرهم سنّاً البرازيلي إيدير ميليتاو (26).

ويحق للجميع أن يتساءل ماذا يُخبيء الداهية فلورنتينو بيريث بعد من مفاجآت، مع مدربه الثعلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي؟



