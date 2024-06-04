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كيليان مبابي يُخرج موقع ريال مدريد الإلكتروني من الخدمة !!

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كيليان مبابي يُخرج موقع ريال مدريد الإلكتروني من الخدمة !!
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كرة القدم

2024-06-04 | 00:43
كيليان مبابي يُخرج موقع ريال مدريد الإلكتروني من الخدمة !!

بعد الإعلان عن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي

أدت الاعداد الهائلة التي زارت الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد على الإنترنت، بعد الإعلان عن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى تعطله وخروجه من الخدمة.
وتم الاعلان أخيراً عن النجم الفرنسي، كأحدث عضو في النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، حيث أكد ريال مدريد انتقاله المجاني إلى سانتياغو برنابيو في بيان قصير، ويبدو أن إثارة "المدريديستا" وجمهور كرة القدم الأوسع قد أدت إلى تعطل موقع النادي.
ولطالما تودد مبابي إلى مدريد، على الرغم من أن كل منعطف سابق شهد بقاءه في نهاية المطاف في باريس سان جيرمان، حيث وقع العديد من العقود.
الا ان النجم الفرنسي حسمها في الصيف الماضي، حين أوضح أنه لن يمدد عقده لمدة عام، قبل أن يعلن أنه سيغادر في نهاية الموسم مجاناً.
وتقول تقارير أنّ مبابي وافق على تخفيض كبير في راتبه، مع توقيع عقد لمدة خمس سنوات، حيث من المقرر أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على 15 مليون يورو عن صافي 25 مليون يورو الذي كان يحصل عليه في باريس.

كيليان مبابي يُخرج موقع ريال مدريد الإلكتروني من الخدمة !!

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

كيليان مبابي

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