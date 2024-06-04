رجل برشلونة الهام مطلوب في الاتحاد الإسباني

خضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تدقيق شديد في الفترة الأخيرة

خضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تدقيق شديد في الفترة الأخيرة، بعد الجدل الدائر حول الرئيس السابق لويس روبياليس، لجهة التحقيق المستمر في الفساد المزعوم.

لذلك، يهدف بيدرو روشا، الرئيس الحالي للاتحاد، إلى جعل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وللقيام بذلك، يأمل في الاعتماد على ماتيو أليماني.

وكان أليماني عاطلاً من العمل، منذ أن ترك منصبه كمدير لكرة القدم في نادي برشلونة الصيف الماضي، ويسعى رئيس الاتحاد لتعيينه في منصب مماثل معه، حيث ذكرت مصادر صحفية أن روشا يستعد لتقديم عرض له.

والفكرة هي أن يحل أليماني محل ألبرت لوكي الذي أقيل مؤخراً، على الرغم من أنه سيتحمل مسؤوليات أكثر من مدير كرة القدم المعتاد، أي أنّ المنصب الذي سيشغله سيكون أقرب إلى الرئيس التنفيذي الرياضي أو نائب الرئيس.

ويحظى أليماني بتقدير كبير في كرة القدم الإسبانية، وقد كان من المفاجئ أنه لا يزال عاطلاً من العمل، لكن ذلك قد يتغيّر قريباً، إذا حصل روشا على ما يريده.



