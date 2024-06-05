نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل

ردود فعل كبيرة ومتفاوتة أثارها طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

ردود فعل كبيرة ومتفاوتة أثارها طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، المُقدّم في السابع عشر من أيار - مايو الفائت، والمتضمن طرد إسرائيل من "الفيفا" وتجميد عضويتها بصورة "فورية"، خلال الكونغرس الاخير الـ74 للاتحاد الدولي في بانكوك.

ورفض جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، الطلب الفلسطيني على التصويت، وقام بتحويله إلى مجلس الفيفا لأخذ مشورة قانونية مستقلة.

وفي السياق، لفت النائب الفرنسي جوليان أودول نظر وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية والبارالمبية الفرنسية أميلي أوديا كاستر إلى "خطر طرد إسرائيل من الفيفا"، وقال "هذه الكوميديا يجب أن تتوقف، في الوضع الذي تقاتل فيه إسرائيل إرهابيي حماس بلا كلل، فإن هذا الاقتراح السياسي البحت غير مقبول".

وسأل أودول الوزيرة كاستر ما إذا كانت تنوي التحدث علنا ضد طرد إسرائيل، معتبراً الموافقة على ذلك "بمثابة إشارة خطيرة إلى تفوق الإرهاب الإسلامي على الديمقراطية والحرية".



