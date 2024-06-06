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فيديو - لكمة كونغولية قاسية في وجه النجمة المغربية

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فيديو - لكمة كونغولية قاسية في وجه النجمة المغربية
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كرة القدم

2024-06-06 | 04:27
فيديو - لكمة كونغولية قاسية في وجه النجمة المغربية

خلال المباراة الودية التي انتهت الى فوز منتخب المغرب على ضيفه الكونغولي

خلال المباراة الودية التي انتهت الى فوز منتخب المغرب على ضيفه الكونغولي (3-2) على الملعب البلدي في مدينة بركان، تدخلّت كيبويي روث بشكل عنيف على مدافعة مغربية، ونالت البطاقة الحمراء المباشرة.
اعترضت روث، لاعبة غلطة سراي التركي، بعدوانية كبيرة على قرار الحكمة، ثم أكملت توترها بتوجيه لكمة إلى وجه لاعبة لاعبة المنتخب المغربي ياسمين مرابط.
وكتبت مرابط على إنستغرام "لا ينبغي قبول هذا السلوك العنيف، خلال المنافسة، قد تحدث خلافات، ومن المؤكد أن التوترات ستتراكم، ولكن هناك خطوط لا يجب تجاوزها أبداً".
وردت روث بالاعتذار عبر إنستغرام وكتبت "أفعالي لا تعكس شخصيتي، لقد فقدت أعصابي في المباراة وتصرفت بطريقة مخيبة للآمال"، وأضافت "أقدم اعتذاري الصادق لك ياسمين، وأتمنى أن تكوني بخير والأفضل لك في المستقبل .. أنا آسفة جداً".
 
 

فيديو - لكمة كونغولية قاسية في وجه النجمة المغربية

رياضة

كرة القدم

كيبويي روث

ياسمين مرابط

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