ملكة جمال كرواتيا تخطط لكأس أمم أوروبا وتعترف بعمرها

اشتهرت في جميع أنحاء العالم بصورها خلال كأس العالم 2022

اعترفت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم، بصورها خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعمرها الحقيقي، وخططها لكأس أمم أوروبا 2024.

وقالت نول "سأذهب إلى برلين في العاشر من حزيران - يونيو، حيث ستلعب بلادي كرواتيا مع إسبانيا هناك في الخامس عشر منه، ثم سأكون بعد أربعة أيام في هامبورغ لحضور المباراة ضد ألبانيا، وفي الرابع والعشرين في لايبزيغ لمتابعة المباراة ضد إيطاليا".

وأضافت عن هدفها خلال يورو 2024 "سأتابع جميع مباريات كرواتيا وآمل أن أبقى في ألمانيا حتى النهاية".



أما فيما يتعلق بعمرها الحقيقي، فقد نفت إيفانا نول أنها تبلغ من العمر 31 عاماً، وأكدت أنها تبلغ من العمر 26 عاماً، وقالت عارضة الأزياء الكرواتية، التي لديها أكثر من ثلاثة ملايين متابع على انستغرام أنها رفضت عروضا لنشر محتوى على OnlyFans (منصة محتوى للبالغين غير خاضعة للرقابة). أما فيما يتعلق بعمرها الحقيقي، فقد نفت إيفانا نول أنها تبلغ من العمر 31 عاماً، وأكدت أنها تبلغ من العمر 26 عاماً، وقالت عارضة الأزياء الكرواتية، التي لديها أكثر من ثلاثة ملايين متابع على انستغرام أنها رفضت عروضا لنشر محتوى على OnlyFans (منصة محتوى للبالغين غير خاضعة للرقابة).



