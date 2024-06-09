فيديو - وثائقي من "ماركا" يُلخّص 7 سنوات قبل انتقال مبابي

القصة غير المروية لأطول توقيع مدّة في تاريخ كرة القدم

تستعد "ماركا"، الصحيفة الاسبانية الواسعة الانتشار، لعرض فيلم وثائقي عن النجم الفرنسي كيليان مبابي والقصة غير المروية لأطول توقيع مدّة في تاريخ كرة القدم.

سبع سنوات من المفاوضات مع الاجتماعات والخلافات بين اللاعب وريال مدريد، انتهت في الثالث من تموز - يونيو مع الإعلان الرسمي بانتقاله الى النادي الملكي.

وجاء في الاعلان أن عنوان الوثائقي هو "مبابي، سبع سنوات ننتظر هذا اليوم، وفيه يقدم مراجعة مفصلة للتواريخ الرئيسية في العلاقة بين كيليان و"الفريق الأبيض".

يقدم الاعلاميون بابلو بولو وخوسيه فيليكس دياز وكارلوس كاربيو سردا شخصيا لما حدث في تلك الفترات: الاتفاقيات الثلاث غير الموقعة وخيبات الأمل ومحتوى المحادثات بين عائلة مبابي ونادي ريال مدريد، في قطعة سمعية بصرية تبلغ مدتها 20 دقيقة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي رأي مشجعي ريال مدريد، الذين، شرحوا كيف عاشوا كل هذه السنوات مجيء وذهاب كيليان مبابي والمعلومات المنشورة حول هذا الموضوع.