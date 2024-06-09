فيديو رائع لملعب ايفرتون الجديد في ليفربول

كان إيفرتون أحد مؤسسي دوري كرة القدم في انجلترا

انطلق نادي إيفرتون في العام 1878، وكان أحد مؤسسي دوري كرة القدم في انجلترا، من بين اثني عشر ناديا شاركوا في الموسم الأول (1888-89).

افتتح الملعب الحالي للنادي، جوديسون بارك، رسمياً في 24 آب - أغسطس 1892، وشهد بعضاً من أفضل اللحظات الرياضية على العشب، بما في ذلك المهاجم ديكسي دين، حيث لا يزال اللاعب الوحيد على الإطلاق الذي سجل 60 هدفا في الدوري في موسم واحد.

ولمنح المشجعين تجربة جديدة، يواصل نادي ايفرتون إنشاء ملعب جديد، يقع على الواجهة البحرية لمدينة ليفربول، في Bramley-Moore Dock، في مساحة كانت شبه مهجورة على ضفاف النهر، وبسعة تصل الى 52,888 متفرجاً.