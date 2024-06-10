هل تتكرر قصة مبابي مع الألماني فلوريان فيرتز؟

أصبح نجم باير ليفركوزن الهدف الرئيسي لريال مدريد

يبدو أن المعلومات التي انتشرت مؤخراً بشأن النجم الألماني ورغبة العديد من الأندية في ضمّه، ومن بينها برشلونة، لم تعد ذات قيمة.

فقد أصبح فلوريان فيرتز، لاعب خط الوسط المهاجم، نجم باير ليفركوزن، وبطل الدوري الألماني والكأس، الهدف الرئيسي لريال مدريد الذي بدأ العمل على ضمّه منذ الآن، بحيث يُكمل المسلسل في العام 2025 حين ينتهي عقده مع ناديه.

ويعمل ريال مدريد على تكرار القصة، فالوكلاء والمديرون الرياضيون، الذين قالوا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس، أن كيليان مبابي سينتهي به المطاف في ريال مدريد، كانوا على حق، ويرى بعض الاعلام الالماني أن "الالتزام" بين النادي الملكي وفيرتز أصبح واقعاً.

ووصل الأمر بهذا البعض، وتحديداً صحيفة بيلد الموثوقة عادة، الى تحديد قيمة الصفقة بمبلغ كبير هو 150 مليون يورو.



