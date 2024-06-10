فيديو - لماذا حمل أليسون بيكر الرقم 110 بدل الرقم 1؟

خلال المباراة التي انتهت الى فوز البرازيل بصعوبة على المكسيك

خلال المباراة الدولية الودية التي انتهت فجر أمس الأحد الى فوز منتخب البرازيل بصعوبة (3-2) على نظيره المكسيكي، حمل أليسون بيكر، حارس مرمى "السيليساو" الرقم 110 على قميصه بدل الرقم 1 المعتاد.

وكلّف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيكر قيادة منتخب "راقصي السامبا" في المباراة التي اقيمت استعداداً لبطولة "كوبا أميركا 2024"، وحمل الرقم 110 لمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد.

وقال حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، البالغ 31 عاماً، أنه فخور لمنحه هذه الفرصة، وهو الذي شارك في 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده.



