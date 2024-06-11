لبنان يواجه بنغلادش الليلة في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة

يخوض منتخب لبنان مباراته الاخيرة في التصفيات الآسيوية المزدوجة

يخوض منتخب لبنان مباراته الاخيرة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، عندما يواجه منتخب بنغلادش، عند الساعة السابعة من مساء الليلة بتوقيت بيروت، على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

وضيّع منتخب لبنان فرصة التأهل الى الجولة التالية من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ بعد تعادله السلبي مع منتخب فلسطين، ومباراته مع بنغلادش بلا أهمية الا لجهة تسجيل نتيجة إيجابية تمكنه من ضمان المركز الثالث في المجموعة.

ويحتاج منتخب لبنان الى الفوز ليرفع رصيده الى ست نقاط او أقلّه الى التعادل ليرفعه الى أربع نقاط مقابل نقطتين لبنغلادش.

وسيُسهم المركز الثالث في وضع منتخب لبنان في التصنيف الأول عند سحب قرعة الملحق المؤهل لنهائيات كأس آسيا، ويجعله يتفادى مواجهة منتخباتٍ قوية قد تتواجد فيه.

ووفق نظام التصفيات، سوف يضمن ١٨ منتخباً التأهل الى البطولة القارية مباشرة، فيما يتم توزيع ٢٤ منتخباً غير متأهلين على ست مجموعات، يتأهل أبطالها لاحقاً الى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧.



