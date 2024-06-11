جديد أنتونيلا .. اتفاق مع سبوتيفاي على صفقة غريبة

يتابع الكل أخبار ميسي كما يتابعون أخبار زوجته وشريكته

يتابع الكل أخبار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويصفه عشاقه بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، كما يتابعون أخبار زوجته وشريكته منذ الطفولة، موطنته أنتونيلا روكوزو.

ولطالما ارتبطت حياة أنتونيلا بمسيرة النجم الأرجنتيني، إلا أنها أظهرت في الآونة الأخيرة قدرتها على القيام بأعماله التجارية الخاصة.

وأحدث مشروع لافت للسيدة الأرجنتينية، كان ارتباطها مع العملاق الموسيقي "Spotify" التي قام ممثلون عنه بزيارة روكوزو، وتوصلوا إلى اتفاق معها لإطلاق قائمة التشغيل الخاصة بهم من الموسيقى، أثناء قيام أنتونيلا بالتدريبات في ناديها الرياضي.

وبات الآن بإمكان محبّي أنتونيلا أو الفنانين الموقعين مع العملاق الموسيقي متابعة سلسلة من الأغاني التي اختارتها زوجة ميسي أثناء ممارسة الرياضة، وخصوصاً مع مجتمعها الواسع حيث يتابعها ما يقرب من 40 مليون متابع على انستغرام وحدها.



