ربما يكون الذكاء الاصطناعي قد نجح أخيراً في كشف الهوية السرية لمغني الراب المتخفّي بقناع غريب من نوعه، والذي يحمل DIDE.

وكان الموسيقي الغامض الذي يرتدي قناعا أثناء أدائه، قد تسبب بجدل واسع العام الماضي، عندما ادعى أنه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة إصدار أغنيته الناجحة "Thrill".



كان المشجعون يائسين لمعرفة اسم الرجل المتخفّي خلف القناع، وترددت أسماء أمثال إيدي نكيتياه لاعب أرسنال ولاعب كريستال بالاس السابق ويلفريد زاها ونوني مادويكي لاعب تشيلسي. كان المشجعون يائسين لمعرفة اسم الرجل المتخفّي خلف القناع، وترددت أسماء أمثال إيدي نكيتياه لاعب أرسنال ولاعب كريستال بالاس السابق ويلفريد زاها ونوني مادويكي لاعب تشيلسي.



ولكن وفقا لبرنامج التعرف على الكلام الخاص بالذكاء الاصطناعي، الذي توفره GitHub، فإن DIDE هو على الأرجح جناح ليفربول السابق Sheyi Ojo، الموجود حالياً مع كارديف سيتي. ولكن وفقا لبرنامج التعرف على الكلام الخاص بالذكاء الاصطناعي، الذي توفره GitHub، فإن DIDE هو على الأرجح جناح ليفربول السابق Sheyi Ojo، الموجود حالياً مع كارديف سيتي.