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هل كشف الذكاء الاصطناعي هوية مغني الراب المتخفّي DIDE؟

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هل كشف الذكاء الاصطناعي هوية مغني الراب المتخفّي DIDE؟
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كرة القدم

2024-06-13 | 02:31
هل كشف الذكاء الاصطناعي هوية مغني الراب المتخفّي DIDE؟

مغني الراب متخفّي بقناع غريب من نوعه ويحمل DIDE

ربما يكون الذكاء الاصطناعي قد نجح أخيراً في كشف الهوية السرية لمغني الراب المتخفّي بقناع غريب من نوعه، والذي يحمل DIDE.
وكان الموسيقي الغامض الذي يرتدي قناعا أثناء أدائه، قد تسبب بجدل واسع العام الماضي، عندما ادعى أنه لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة إصدار أغنيته الناجحة "Thrill".
 

كان المشجعون يائسين لمعرفة اسم الرجل المتخفّي خلف القناع، وترددت أسماء أمثال إيدي نكيتياه لاعب أرسنال ولاعب كريستال بالاس السابق ويلفريد زاها ونوني مادويكي لاعب تشيلسي.
 

ولكن وفقا لبرنامج التعرف على الكلام الخاص بالذكاء الاصطناعي، الذي توفره GitHub، فإن DIDE هو على الأرجح جناح ليفربول السابق Sheyi Ojo، الموجود حالياً مع كارديف سيتي.
 

وللتأكد من ذلك، فقد تم تشغيل مقطع من مقابلة حديثة أجراها مع Sky Sports من خلال البرنامج، الذي توقع احتمالا بنسبة 89٪ أن يكون Ojo هو الرجل تحت القناع.
كان نكيتياه المرشح التالي الأكثر احتمالا، مع فرصة 61٪ ليكون DIDE، بينما كان لدى زميله في الجانرز، ريس نيلسون، فرصة بنسبة 51٪، وأليكس إيوبي لاعب فولهام بنسبة 42٪، بينما كان لدى لاعب خط وسط أستون فيلا جاكوب رامسي فرصة بنسبة 29٪.








هل كشف الذكاء الاصطناعي هوية مغني الراب المتخفّي DIDE؟

رياضة

كرة القدم

DIDE

Sheyi Ojo

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