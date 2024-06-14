استدعاء متأخر .. قيادة 6 ساعات بين هولندا وألمانيا

في وقت متأخر، تم استدعاء أيان ماتيسن الى تشكيلة منتخب هولندا



في وقت متأخر، تم استدعاء أيان ماتيسن الى تشكيلة منتخب هولندا المشارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق الليلة في ألمانيا.

هذا الاستدعاء المتأخر، وضع اللاعب المولود في فلاردينجن في هولندا في العاشر من شهر آذار - مارس 2002، البالغ 22 عاماً، في وضع مُحرج.

ويلعب ماتيسن مع تشيلسي الانجليزي منذ 25 أيلول - سبتمبر 2019، لكنه أُعير توالياً الى تشارلتون وكوفنتري وبيرنلي، ثم الى بروسيا دورتموند الألماني في 12 كانون الثاني - يناير الفائت.

فقد قام والد ايان ماتيسن بقيادة سيارته من هولندا الى مدينة دورتموند في المانيا لمدة ست ساعات لجلب اغراض ابنه من هناك، بعد ان تم استدعاءه في اللحظات الاخيرة للمنتخب.





