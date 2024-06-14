يورو 2024: منتخب إيطاليا عقدة الألمان والإنجليز

تنطلق الليلة في ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بمشاركة 24 منتخباً



تنطلق الليلة في ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بمشاركة 24 منتخباً، وتسعى ايطاليا للحفاظ على لقبها الذي صُوّر فوزها به آنذاك على أنه مفاجأة كبيرة.

وفي ظل الترشيحات التي تصبّ في مصلحة فرنسا وانجلترا وألمانيا المُضيفة، تبقى ايطاليا رقماً صعباّ، كيف لا وهي التي كانت دوماً عقدة الكبار.

فعبر التاريخ، ومنذ انطلاقة مسابقتي كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، كان منتخب ايطاليا عقدة ألمانيا التي لم تفز في كل تاريخها عليه في مباراة رسميه في المسابقتين.

كذلك، وعبر تاريخ يمتد لستين سنة، لم يفز منتخب إنجلترا على الطليان في مسابقتي اليورو او في كأس العالم، ويبقى سجلّ الأخيرة لجهة الألقاب أكبر وأوسع.





