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"خاتم أورا" وكيم كارداشيان لفكّ النحس عن "الأسود الثلاثة"

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كرة القدم

2024-06-15 | 02:40
"خاتم أورا" وكيم كارداشيان لفكّ النحس عن "الأسود الثلاثة"

منتخب إنجلترا ينوي استخدام "خاتم أورا"

بهدف طرد النحس الذي لازم "الأسود الثلاثة" منذ العام 1966، حين أحرز لقب المونديال، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منتخب إنجلترا ينوي استخدام "خاتم أورا"، البالغة قيمته خمسمائة جنيه إسترليني، في كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.
 

وذكرت الصحيفة أنه "تم منح اللاعبين والطاقم التدريبي جهاز تتبع متطور يسمى أورا، لوضعه أثناء إقامتهم في ألمانيا، ومهمته مراقبة أوقات النوم ودرجة الحرارة والتوتر وصحة القلب، وقد شوهد المدرب غاريث ساوثغيت، وهو يضع الخاتم في إصبعه أثناء استعدادات فريقه.
 

كذلك، وضع عدد من أعضاء الطاقم التدريبي ولاعبي المنتخب كمارك جويهي الخاتم خلال التدريبات في ألمانيا، وهو خاتم مشهور يحظى بشعبية لدى بعض المشاهير أمثال كارداشيان والأمير هاري.
ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في "اليورو"، التي لم يُحرز لقبها مُطلقاً، يوم غد الأحد بمواجهة صربيا ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدانمارك وسلوفينيا.
 




"خاتم أورا" وكيم كارداشيان لفكّ النحس عن "الأسود الثلاثة"

رياضة

كرة القدم

الأسود الثلاثة"

منتخب إنجلترا

كأس أمم أوروبا

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