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فيديو - هاجم الشرطة بفأس ذهبية في شوارع هامبورغ

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فيديو - هاجم الشرطة بفأس ذهبية في شوارع هامبورغ
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كرة القدم

2024-06-17 | 05:07
فيديو - هاجم الشرطة بفأس ذهبية في شوارع هامبورغ

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل يحمل فأساً

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل يحمل فأساً قبل المواجهة بين منتخب هولندا ومنتخب بولندا في يورو 2024 التي جرت على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورغ.
وشهد الشارع قبل المباراة بين بولندا وهولندا، والتي انتهت الى فوز الأخيرة (2-1)، قيام رجل بمهاجمة ضابط شرطة مستخدماً فأساً ذهبية اللون.
وردّ زملاء الضابط باستخدام رذاذ الفلفل في محاولة لنزع الفأس من يدّ الرجل، قبل اللجوء إلى إطلاق النار عليه عدة مرات، حيث انهار وقيل إنه أصيب بجروح خطيرة.
وأصدرت شرطة هامبورغ بيانا أعلنت فيه حصول عملية كبيرة للشرطة، بعد أن "هدّد شخص الضباط بفأس وجهاز حارق، ما أجبر رجال الأمن على استخدام أسلحتهم النارية، وأصيب المهاجم وهو يتلّقى العلاج الطبي".
 
 




فيديو - هاجم الشرطة بفأس ذهبية في شوارع هامبورغ

رياضة

كرة القدم

منتخب هولندا

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يورو 2024

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