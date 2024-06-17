فيديو - لاعب ريال مدريد يُنقذ زوجين من الغرق

أنقذ شخصين من الغرق أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريراً جاء فيه أن سيرجيو أريباس، لاعب ريال مدريد السابق وألميريا الحالي، أنقذ شخصين من الغرق أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف.

وكان أريباس في حمام السباحة الخاص بغرفته، والمُطلّ على البحر، حين سمع صراخ زوجين يكافحان من أجل البقاء، فقفز نحوهما وتمكن من مساعدتهما في إلى الشاطئ.

وانضم

أريباس، البالغ 22 عاماً، هو خريج أكاديمية ريال مدريد، وقد انضم الى نادي ألميريا في الموسم الماضي من أجل الحصول على فرصة اللعب، فشارك في 34 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

Eski Real Madrid genç takım oyuncusu Sergio Arribas, Maldivler'de tatil yaparken akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren bir çifti kurtardı. pic.twitter.com/jSUj5n4B1h — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) June 16, 2024 😳 ¡Sergio Arribas salva a una pareja de ahogarse en las Maldivas!



🏊🏼‍♂️ Se lanzó a por ellos cuando escuchó los gritos de socorro



📹 @ajans_muhbir



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Z7Gi9PjFIZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 16, 2024





