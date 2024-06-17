الصحافة الانجليزية تهاجم ساوثجيت بسبب فيل فودين

شنّت الصحافة الانجليزية هجوماً حاداً على غاريث ساوثجيت

شنّت الصحافة الانجليزية هجوماً حاداً على غاريث ساوثجيت، مدرب منتخب الاسود الثلاثة، عقب فوزه الصعب على منتخب صربيا (1-0)، سجله جود بيلينغهام، في المباراة التي جرت على ملعب فيلتنس آرينا في مدينة غليسنكيرشن، ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت تعادل الدانمارك وسلوفينيا (1-1).

وتمحورت الانتقادات على التغييرات الغريبة التي أجراها ساوثجيت على مراكز بعض اللاعبين، وبينها اشراك فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، في مركز الجناح الأيسر.

وجاءت حصيلة فودين، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، كارثية تماماً .. صفر أهداف، صفر تمريرات حاسمة، صفر تسديدات، صفر مراوغات ناجحة وصفر تمريرات عرضية مؤثرة.







