الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الأرقام القياسية تتساقط في يورو 2024

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأرقام القياسية تتساقط في يورو 2024
A-
A+

كرة القدم

2024-06-19 | 02:28
الأرقام القياسية تتساقط في يورو 2024

يبدو أنّ بطولة أمم أوروبا المقامة حاليّاً في ألمانيا هي بطولة الأرقام القياسيّة

يبدو أنّ بطولة أمم أوروبا المقامة حاليّاً في ألمانيا هي بطولة الأرقام القياسيّة، من أصغر لاعب في تاريخ البطولة إلى أصغر صاحب تمريرة حاسمة إلى أسرع هدف وغيرها، وقد شهدت مباريات يوم الثلاثاء ونهاية الجولة الأولى من دور المجموعات ثلاثة أرقام تاريخيّة جديدة.
فكرسيتيانو رونالدو أصبح أوّل لاعب في التاريخ يشارك في 6 بطولات يورو، إذ كان حاضراً في نسخات الأعوام 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، و2024.
وبتسجيله هدفاً مذهلاً من مسافة تزيد عن 27 متراً في أول ظهور له في البطولة القارية، ساهم أردا غولر في فوز تركيا على جورجيا (3-1)، وحفر اسمه في كتب الأرقام القياسية، متجاوزاً كريستيانو رونالدو، كأصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في اليورو بعمر 19 عاماً و114 يومًا، كما أصبح أصغر لاعب تركي يسجل في بطولة أوروبا.
في المقابل، أصبح المدافع البرتغالي بيبي أكبر لاعب سناً يشارك في المسابقة بعد أن ساعد فريقه على الفوز (2-1) على جمهورية التشيك، وتجاوز بعمر 41 عاماً و113 يوماً، حارس مرمى المجر غابور كيرالي الذي كان يبلغ من العمر 40 عاماً و86 يوماً عندما لعب ضد بلجيكا في دور الـ16 في يورو 2016.
وكان بيبي يبلغ من العمر 24 عامًا عندما ظهر لأول مرة مع البرتغال تحت قيادة المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 عندما كان لا يزال لاعبًا في ريال مدريد، وفي جعبت حتى الآن 138 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 8 أهداف، وحصل على 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة كانت في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.



الأرقام القياسية تتساقط في يورو 2024

رياضة

كرة القدم

كرسيتيانو رونالدو

أردا غولر

بيبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مهاجم ألمانيا يكسر يدّ المُشجّع المتحمس !!
فيديو - ردّة فعل والدة مولدور وصديقته على الهدف

اقرأ ايضا في كرة القدم

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!
03:41

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!

تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية

03:41

القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!

تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة
03:35

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً لكن قميص نجله تياغو !!!

03:35

فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً لكن قميص نجله تياغو !!!

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!
03:34

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!

لم يكن المشجع سعيداً بأداء منتخب بلاده المجر وخسارته

03:34

فيديو - لم يكن سعيداً بالنتيجة فكسر شاشة التلفاز !!

لم يكن المشجع سعيداً بأداء منتخب بلاده المجر وخسارته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024