الأرقام القياسية تتساقط في يورو 2024

يبدو أنّ بطولة أمم أوروبا المقامة حاليّاً في ألمانيا هي بطولة الأرقام القياسيّة

يبدو أنّ بطولة أمم أوروبا المقامة حاليّاً في ألمانيا هي بطولة الأرقام القياسيّة، من أصغر لاعب في تاريخ البطولة إلى أصغر صاحب تمريرة حاسمة إلى أسرع هدف وغيرها، وقد شهدت مباريات يوم الثلاثاء ونهاية الجولة الأولى من دور المجموعات ثلاثة أرقام تاريخيّة جديدة.

فكرسيتيانو رونالدو أصبح أوّل لاعب في التاريخ يشارك في 6 بطولات يورو، إذ كان حاضراً في نسخات الأعوام 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، و2024.

وبتسجيله هدفاً مذهلاً من مسافة تزيد عن 27 متراً في أول ظهور له في البطولة القارية، ساهم أردا غولر في فوز تركيا على جورجيا (3-1)، وحفر اسمه في كتب الأرقام القياسية، متجاوزاً كريستيانو رونالدو، كأصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في اليورو بعمر 19 عاماً و114 يومًا، كما أصبح أصغر لاعب تركي يسجل في بطولة أوروبا.

في المقابل، أصبح المدافع البرتغالي بيبي أكبر لاعب سناً يشارك في المسابقة بعد أن ساعد فريقه على الفوز (2-1) على جمهورية التشيك، وتجاوز بعمر 41 عاماً و113 يوماً، حارس مرمى المجر غابور كيرالي الذي كان يبلغ من العمر 40 عاماً و86 يوماً عندما لعب ضد بلجيكا في دور الـ16 في يورو 2016.

وكان بيبي يبلغ من العمر 24 عامًا عندما ظهر لأول مرة مع البرتغال تحت قيادة المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 عندما كان لا يزال لاعبًا في ريال مدريد، وفي جعبت حتى الآن 138 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 8 أهداف، وحصل على 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة كانت في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.







