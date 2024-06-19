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لامين يامال بين التهديف والأرقام القياسية والدراسة

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لامين يامال بين التهديف والأرقام القياسية والدراسة
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كرة القدم

2024-06-19 | 03:33
لامين يامال بين التهديف والأرقام القياسية والدراسة

كشف عن إصراره على متابعة صفوفه الدراسية عبر الانترنت

شغل لامين يامال متابعي كرة القدم، وخاصة بطولة أمم أوروبا، بعد أن كشف عن إصراره على متابعة صفوفه الدراسية عبر الانترنت، إذ ما زال في المرحلة الثانوية، وقال أنّه حمل معه واجباته المدرسيّة إلى ألمانيا، ويأمل أن ينجح في نهاية العام الدراسي.
يامال الذي حقق العديد من الأرقام التاريخيّة وهو ما زال في بداية مشواره الكروي، وآخرها أنّه أصبح أصغر لاعب يشارك في مسابقة "اليورو" وأصغر لاعب يقوم بتمريرة حاسمة، كشف أيضاً عن أكثر المواد الدراسية التي تتعبه.
وقال يامال أنّه يعتقد أنّ الأساتذة سيرسلون له الدرجات عبر الإنترنت، لأن ذلك يعتمد على المكان الذي يصل إليه منتخب إسبانيا في البطولة، وهو يأمل أن يكون المباراة النهائية.
وأضاف أنّه لن يستطيع الذهاب إلى المدرسة، لكنّه معلّميه يتفهّمون ذلك وهم يدعمونه، وقال أنّ الرياضيات والتاريخ، هي المواضيع التي يجب أن يدرسها كثيراً، وأنّ دراستها تتعبه.
وكان لاعب برشلونة قد صنع الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في مباراته الأولى في بطولة يورو 2024 ضد كرواتيا والتي انتهت بثلاثية نظيفة للا روخا، بانتظار المباراة ضدّ ايطاليا مساء يوم الخميس.



لامين يامال بين التهديف والأرقام القياسية والدراسة

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

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