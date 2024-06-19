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فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

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فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة
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كرة القدم

2024-06-19 | 03:35
فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً لكن قميص نجله تياغو !!!

يُعدّ طلب قميص ليونيل أمراً طبيعياً، لكن طلب قميص نجله تياغو خلال دورة في اسبانيا كان امراً لافتاً، وقد تبادله بالفعل مع أولاد آخرين من أندية هناك.
اختار تياجو نجل ليونيل ميسي بين الأرجنتين وإسبانيا بينما كشف عن نجم برشلونة الذي يأمل أن يلعب إلى جانبه.
ولد تياجو، وهو الابن الأكبر من بين ثلاثة أولاد للثنائي ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا، خلال فترة والده الأسطورية في كامب نو، وهو مواطن كاتالوني، سيكون مؤهلا للعب مع إسبانيا يوماً ما.
ومع ذلك، يتباهى تياجو بجنسية مزدوجة من والديه الأرجنتينيين، وهو يفضّل حالياً أبطال العالم على أولئك الذين حصلوا على لقبهم في العام 2010.
ففي حديث صحفي، أخبر موندو ديبورتيفو عن خططه للحاضر والمستقبل "اللعب يجعلني أكثر توترا من مشاهدة والدي يلعب، أنا لست على ما يرام مع قدمي اليسرى، أريد أن ألعب مع المنتخب الأرجنتيني، ولا أعتقد أن هناك أي طريقة يمكن للمنتخب الإسباني إقناعي بها".
وبينما كان يخطط للسير على خطى والده على المستوى الدولي، أعرب تياجو عن رغبته في العودة للعب في برشلونة، وقال عندما سئل عن النجم الحالي الذي يرغب في أن يصبح زميلا له "أود أن ألعب مع لامين يامال".
وبالفعل، فإن هناك فرصة كبيرة لحدوث ذلك، حيث يبلغ يامال 16 عاماً فقط، ويستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة وإسبانيا، فيما يشكل تياجو ميسي جزءا من نظام الأكاديمية في إنتر ميامي الاميركي.
 
 
 
فيديو - تياجو ميسي يُلهب اسبانيا بتصرفاته وآرائه الجريئة

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

أنتونيلا

برشلونة

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