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سرب النحل يغزو ملعب شتوتغارت

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سرب النحل يغزو ملعب شتوتغارت
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كرة القدم

2024-06-20 | 03:27
سرب النحل يغزو ملعب شتوتغارت

ملعب شتوتغارت يستضيف عدداً من مباريات كأس أمم أوروبا 2024

ذكرت صحيفة صن البريطانية أن ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتغارت، الذي يستضيف عدداً من مباريات كأس أمم أوروبا 2024، تعرض لغارة من سرب من النحل قام ببناء عش على لوحة إعلانية بجانب الملعب.
واستدعى المسؤولون عن الملعب رجال الإطفاء الذين نجحوا بعد ساعة من العمل في إزالة العش نقل النحل الى داخل صناديق.
واستضاف ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتغارت مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا (1-1) ضمن منافسات المجموعة الثالثة ثم فوز منتخب ألمانيا صاحب الأرض على نظيره الهنغاري ضمن منافسات المجموعة الأولى (2-0).


سرب النحل يغزو ملعب شتوتغارت

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

منتخب ألمانيا

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