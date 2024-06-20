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هكذا عبّرت شتوتغارت عن فخرها بإبنها جمال

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هكذا عبّرت شتوتغارت عن فخرها بإبنها جمال
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كرة القدم

2024-06-20 | 03:37
هكذا عبّرت شتوتغارت عن فخرها بإبنها جمال

على الأرصفة في شتوتغارت، علقت لافتات مرّ تحتها المشجعون الألمان

على الأرصفة في شتوتغارت، علقت لافتات مرّ تحتها المشجعون الألمان، وهم يشقون طريقهم بمرح للخروج من محطة القطار إلى أشعة الشمس، وإلى مشهد مباراة بلادهم مع المجر، وكتب عليها "Heimstadt von Jamal Musiala"، أي "مسقط رأس جمال موسيالا".
ومن حق المدينة أن تفتخر بابنها البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يقدّم أداءً ملفتاً في بطولة كأس أمم أوروبا، خاصة بعد أن سجّل الهدف الأوّل لمنتخب ألمانيا في شباك المجر في المباراة التي انتهت بفوز المانشافت (2-0)، وهو الثاني بعد هدفه في شباك اسكتلندا في مباراة الافتتاح.
وعلى الرغم من  انتصار أصحاب الأرض، الا ان المباراة قدمت اختباراً للماكينات، وتطلب الفوز بها بعض الحظ.


هكذا عبّرت شتوتغارت عن فخرها بإبنها جمال

رياضة

كرة القدم

شتوتغارت

جمال موسيالا

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