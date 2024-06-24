الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته
A-
A+

كرة القدم

2024-06-24 | 00:37
وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته

لعب كمدافع للأهلي غزة واتحاد الشجاعية

أفردت وسائل الاعلام العالمية لخبر استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني أحمد أبو العطا وعائلته في منزلهم في غارة جوية إسرائيلية في غزة، حسبما أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
واستشهد أبو العطا (34 عاما)، الذي لعب كمدافع للأهلي غزة واتحاد الشجاعية، مع زوجته ربا إسماعيل أبو العطا، وهي طبيبة، وطفليهما بعد أن ضربت الغارة الجوية منزله في مدينة غزة، وفقا لما ذكرته رابطة اللاعبين المحترفين في بيان صدر يوم أول أمس السبت.
ويوم الاثنين الماضي، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن الحكم الدولي هاني مسمح توفي بعد تعرضه لإصابات في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة في أيار - مايو.
كما استشهد أكثر من 300 رياضي وحكم ومسؤول رياضي منذ بدء العدوان الاسرائيلي في غزة في تشرين الاول - أكتوبر 2023، وتم هدم جميع المرافق الرياضية، حسبما قال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب هذا الشهر.
ومن بين هؤلاء لاعب كرة القدم محمد بركات، الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، ومساعد الحكم الدولي للفيفا محمد خطاب، الذي استشهد مع زوجته وأطفاله الأربعة في هجوم إسرائيلي في دير البلح في غزة.

وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته

رياضة

كرة القدم

أحمد أبو العطا

جبريل الرجوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن
مراسلة الجديد: حريق في حي المعتقل في بلدة الخيام وفرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية تعمل على اخماده

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!
00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟
00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!
00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024