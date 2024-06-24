وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته

لعب كمدافع للأهلي غزة واتحاد الشجاعية

أفردت وسائل الاعلام العالمية لخبر استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني أحمد أبو العطا وعائلته في منزلهم في غارة جوية إسرائيلية في غزة، حسبما أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

واستشهد أبو العطا (34 عاما)، الذي لعب كمدافع للأهلي غزة واتحاد الشجاعية، مع زوجته ربا إسماعيل أبو العطا، وهي طبيبة، وطفليهما بعد أن ضربت الغارة الجوية منزله في مدينة غزة، وفقا لما ذكرته رابطة اللاعبين المحترفين في بيان صدر يوم أول أمس السبت.

ويوم الاثنين الماضي، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن الحكم الدولي هاني مسمح توفي بعد تعرضه لإصابات في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة في أيار - مايو.

كما استشهد أكثر من 300 رياضي وحكم ومسؤول رياضي منذ بدء العدوان الاسرائيلي في غزة في تشرين الاول - أكتوبر 2023، وتم هدم جميع المرافق الرياضية، حسبما قال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب هذا الشهر.

ومن بين هؤلاء لاعب كرة القدم محمد بركات، الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، ومساعد الحكم الدولي للفيفا محمد خطاب، الذي استشهد مع زوجته وأطفاله الأربعة في هجوم إسرائيلي في دير البلح في غزة.



